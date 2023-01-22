Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer mücadeleyi 4-0 kazandı.
Trabzonspor'da goller 33. dakikada Yusuf Yazıcı, 48. dakikada Bartra, 51. dakikada Bakasetas ve 64. dakikada Trezeguet'ten geldi.
Bordo-Mavililer bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla misafir takıma yemek verdi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen yemeğe İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na günün anısına plaket verildi.
Trabzonspor taraftarları, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Konuk takım tribününde ise sadece bir taraftarın olması dikkati çekti.
FATİH TEKKE'YE SEVGİ GÖSTERİLERİ
Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.
Bordo-mavili takımın eski kaptanı ve gol kralı olan Fatih Tekke, alkışlarla taraftara karşılık verdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fatih Tekke, maç öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.
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