Trabzonspor'a sakatlanan oyunculardan müjde!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan isimlerden iyi haber geldi.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Arseniy Batagov ile tecrübeli oyuncu Edin Visca, sağlık heyetinin onay vermesinin ardından Alanyaspor maçının antrenmanında takımla yapılan çalışmalarda yer aldı.

Ayrıca Ernest Muci'nin ise tedavisi sürerken Barış Alper'in darbesiyle sakatlanan Pina ise takıma geri döndü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.