Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'a sakatlanan oyunculardan müjde! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'a sakatlanan oyunculardan müjde!

        Trabzonspor'da sakatlıklarını atlatan Arseniy Batagov ve Edin Visca'nın Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda yer aldı. Ayrıca Ernest Muci'nin tedavisi sürerken Barış Alper'in darbesiyle sakatlanan Pina ise takıma geri döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 19:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan isimlerden iyi haber geldi.

        Bir süredir takımdan ayrı kalan Arseniy Batagov ile tecrübeli oyuncu Edin Visca, sağlık heyetinin onay vermesinin ardından Alanyaspor maçının antrenmanında takımla yapılan çalışmalarda yer aldı.

        Ayrıca Ernest Muci'nin ise tedavisi sürerken Barış Alper'in darbesiyle sakatlanan Pina ise takıma geri döndü.

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

        İstanbul'da Mustafa Arancı (41), kendine ait araç kiralama şirketinde konuk ettiği arkadaşı Sercan Ş.(33) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli Sercan Ş. olay yerinden kaçtı. Kaçma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!