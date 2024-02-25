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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor- Adanademirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Trabzonspor- Adanademirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ligde 3'üncü sıradaki yerini korumayı hedefleyen Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:36
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 43 puan toplayan Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında galibiyet almak için sahada olacak. Peki, Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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        TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor- Adanademirspor maçı, Papara Park'ta 25 Şubat Pazar (bugün) saat 16.00'da başlayacak.

        Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        Kritik mücadele öncesi muthemel 11'ler belli oldu.

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        TRABZONSPOR- ADANADEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

        Adanademirspor: Magomedaliev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Muanza, Michut, Yusuf, Emre, Mendoza, Balotelli

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        TRABZONSPOR ADANADEMİRSPOR'A KARŞI ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 23, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere bitti. Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ilk yarısında Adana'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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