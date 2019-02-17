Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR

SAAT: 16:00

HAKEM: Suat Arslanboğa

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Amiri, Sosa, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Ozan, Djalma, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor ile ligde 6. kez karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 5 maçın sadece 1'ini kazandı. Aytemiz Alanyaspor, 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere bitti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında oynanan iki maçın birinden beraberlikle, birinden yenilgiyle ayrılarak galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 2017-2018 sezonunda da evinde Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, tek galibiyetini aynı sezon deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla elde etti.

İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı da ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımın ligin 16. haftasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaptanı Jose Sosa, 63 gün sonra formasına kavuşacak.

Galatasaray maçına göre tek değişikliğin Toure'nin yerine Sosa, olması bekleniyor. Karadeniz ekibinde, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.

MEDICAL PARK STADYUMU