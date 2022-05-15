TRABZONSPOR - ALTAY

STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 16:00

HAKEM: Kadir Sağlam

YAYIN: BeIN Sports 1

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TRABZONSPOR: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Serkan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ALTAY: Cihan, Björkander, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel

TEKNİK DİREKTÖR: Sinan Kaloğlu

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan etmesiyle sahasında tahribat yaşanmıştı. Medical Park Stadyumu'nun futbol oynanmaya elverişle olmamasından dolayı Karadeniz ekibi, Altay ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. İstanbul'da da yapılan kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer aldı.