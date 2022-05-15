TRABZONSPOR - ALTAY
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 16:00
HAKEM: Kadir Sağlam
YAYIN: BeIN Sports 1
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TRABZONSPOR: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Serkan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ALTAY: Cihan, Björkander, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel
TEKNİK DİREKTÖR: Sinan Kaloğlu
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan etmesiyle sahasında tahribat yaşanmıştı. Medical Park Stadyumu'nun futbol oynanmaya elverişle olmamasından dolayı Karadeniz ekibi, Altay ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. İstanbul'da da yapılan kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer aldı.
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