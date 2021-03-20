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Trabzonspor - Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor

Trabzonspor Ankaragücü maçı CANLI YAYIN! Trabzonspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR: 0 - ANKARAGÜCÜ: 0
İlk yarı oynanıyor...

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Faruk Can, Serkan, Atakan, Hosseini, Baker, Flavio, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Geraldo, Paintsil, Saba, Borven
YEDEKLER: Korcan, Erdi, Assane, Orkan, Pazdan, Voca, Ali Kaan, Emre, Badji
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor.

74. RANDEVU

Geride kalan 73 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 36 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 10 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

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