Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi´nin yanı sıra ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Yusuf, Uğurcan, Hüseyin, Arda, Novak ve Ekuban antrenmanda yer almadı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.