Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'tan Konyaspor'a 'Antalya' tepkisi!
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehrin değişmesine onay vermeyen Konyaspor'a tepki gösterdi. HT Spor'a konuşan Kafkas, finalin Antalya'da oynanmasını isteyen Konyaspor'u hedef alarak, "Konyaspor'a yakışmadığını söyleyebilirim. Antalya, Trabzon'a 1250 km. Konya'ya 265 km. Bu durumu bir avantaj olarak görüp faydalanmak istemeleri Türk sporu adına çok üzücü" dedi.
HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Kafkas, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"TRABZONSPOR CAMİASI YAPILAN İYİLİĞİ DE KÖTÜLÜĞÜ DE ASLA UNUTMAZ"
"Konyaspor'a yakışmadığını söyleyebilirim. Asbaşkan Lütfi Bey'e 'Final Giresun’da oynansa ne hissedersiniz?' dedim. Antalya, Trabzon'a 1250 km. Konya'ya 265 km. Bu durumu bir avantaj olarak görüp faydalanmak istemeleri Türk sporu adına çok üzücü. Rahat olsunlar finali Konya'da da oynarız biz, ancak şunu unutmasınlar, Trabzonspor camiası yapılan iyiliği de, kötülüğü de asla unutmaz. Hz.Mevlana ne güzel söylemiş; 'ilahi adalet' diye bir terazi var, asla şaşmaz, kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin.."