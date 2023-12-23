Trabzonspor-Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Pelkas'ın golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, bu gole Mendy ile yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada goller ilk yarıda gelirken, konuk ekip Başakşehir 11. dakikada Pelkas'la öne geçti.
Bordo-mavililer bu gole 34. dakikada Mendy ile yanıt verdi. İkinci yarıda Trabzonspor'un baskısı sonuç vermedi ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.
Abdullah Avcı'nın ekibi bu sonuçla puanını 27'ye çıkarırken, 4. sıradaki yerini korudu.
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Başakşehir ise puanını 19'a çıkardı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)