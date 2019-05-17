Ligde 57 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 62 puanla bir basamak üstündeki Beşiktaş'ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.
Son oynadığı 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak puan serisini de sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Trabzonspor'un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
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