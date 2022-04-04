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Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı

  • 01
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU

    Skor berabere... Peki oynanan 90 dakikaya göre skor berabere mi olmalıydı? Bence hayır. Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş… 
  • 02
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliği haliyle sahaya yansımış. Ama şu gözüküyor… Beşiktaş teknik direktörünün vücut dili kenarda iyi gözüküyor. Bir de dersine iyi çalışmış. 

    Bir an evvel şampiyonluk turu atmanın gerginliği gözüktü bordo-mavili oyuncularda. Hiç gerek yok. Çünkü arka taraftan kovalayanlar da aman aman oynamıyorlar. Onların da önümüzdeki haftalarda çok zor maçları var. Trabzonsporlu oyuncular "Bir an önce şampiyon olalım" diyeceklerine, "Tadına vara vara şampiyon olalım" deseler hedefe daha kolay ulaşırlar. 
  • 03
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY

    Lider Trabzonspor taraftarının müthiş desteğine rağmen oyunun büyük bölümünde kendi yarı sahasında kaldı ve mücadeleye dayalı yardımlaşmalı bir savunmayla kalesini savundu. Trabzonspor’un hücumda etkisiz kalmasının nedeni Beşiktaş’ın yaptığı baskının dışında Nwakaeme, Djaniny ve Visca’nın kötü günlerinde olmasıydı. Siopis’in olağanüstü çabası, Dorukhan’ın savaşçılığı ve takım savunmasıyla yenik duruma düşmeyen lider, hemen hemen hiç pozisyon üretmeden bir kaleci hatasıyla golü buldu.
  • 04
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Beşiktaş adına sahanın en iyi iki 2 ismi olan Ghezzal ve Rosier işbirliği ile Fransız futbolcu beraberlik sayısını gerirdi. Momentum tekrar Beşiktaş’a dönmüşken Will Smith’e özenen Larin’in affedilmeyecek hareketi yüzünden 1 kişi eksik kalan siyah beyazlı ekip beraberliğe razı olmak durumunda kaldı. 8+3 kuralı daha ilk günden Valerien İsmael’i zorlayan faktörlerin başında geldi. Çünkü Beşiktaş’ın fark yaratacak, kaliteyi artıracak 3 tane yerli oyuncusu yok. Siyah beyazlılar dün çok güçlü bir rakibe karşı deplasmanda gelecek için umut veren bir mücadele ve futbol ortaya koydu.
  • 05
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    Beşiktaş yine iyi oynuyordu ama kaleci Ersin'in büyük hatası ile Cornelius Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Beşiktaş yine yüklenmeye devam etti. Kazanılan penaltıyı Batshuayi kaçırsa da hemen sonrasında Rosier sıfıra yakın pozisyondan beraberlik golünü attı. 1-1'den sonra oyun yine Beşiktaş'ın lehine gelişiyordu. Ama Larin kırmızı kart gördükten sonra Trabzonspor tek kale oynamaya başladı ve bir topları da direkten çıkınca maç berabere noktalandı. Beşiktaş'ın bu kadar kısa sürede dün geceki kondisyona ulaşması mümkün değil. Ama İsmael nasıl bir motivasyon sağladıysa futbolcuların hepsi sınırsız enerjilerini sahaya yansıttılar. İki kanat oyuncusu Rosier ve Rıdvan çok iyi oynadılar. Ghezzal da... Yenen gol dışında üçlü defans beklenenden daha iyiydi.
  • 06
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Avcı'ya sezon başından beri yaptığım bir eleştiri var. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda orta sahada Abdülkadir ile Bakasetas oynarsa takım savunması arızaya uğrar. Dün de bunlar net biçimde yaşandı. Bu yüzden ben Trabzonspor'un en iyisi olarak 90 dakika çok ağır yük çeken Siopis'i seçiyorum.
  • 07
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE

    Beşiktaş, skora teslim olmadı. Abdülkadir’in Ghezzal’a müdahalesine verilen penaltıyı Batshuayi çok iyi kullandı ama, yine direk! Ismael hemen oyundan aldı Belçikalıyı… Bir dakika sonra da golü buldular. Ghezzal’ın asisti ve Rosier’in nefis iç vuruşu alkışlanacak düzeyde idi. Güzel başlayıp akan oyunun tadı, Siopis’in faullerinden sonra topu kaybeden Larin’in gördüğü kırmızı kartla kaçtı. Yeniden yazayım… Larin, inanılmaz sorumsuz ve savruk bir sürecin içinde… Pazarlıklar nasıl yürürse yürüsün, bu lakayt tavrı terk etmeli. Aynı zamanda Dünya Kupası’nda oynama şansını da düşünerek biraz şımardığını söylesek haksızlık olur mu? Bilmiyorum.
  • 08
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Trabzonspor Hamsik’i çok geç devreye aldı. Avcı 85’i beklememeliydi. Ligin lideri, Cornelius girene kadar etkisizdi. Sonrasında da golü atmasına rağmen 10 kişi kalan Beşiktaş’la baş etmekte zorlandı. Trabzon bu beraberliğe hiç üzülmemeli… Hedefe bir adım daha yaklaştılar. Başka sorun yok!
  • 09
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    REHA KAPSAL

    Trabzonspor oyun alanları yaratamadığı gibi rakibini de hem enine hem boyuna fazla koşturamadı. Tempo yapamadı ve kaptırdığı bölgede hem baskı hem de derinlemesine savunma yapan Beşiktaş'a karşı oyun haritasını istenen seviyelere çizemedi. İki takım da yüksek tempolu oyunun karşılığı olarak hak ettikleri 1'er puanla sahadan ayrıldılar. Liderliğini ve puan farkını koruyan Trabzonspor, her zamanki gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır. 
  • 10
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE

    Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır, stoper Hüseyin Türkmen, ön libero Siopis genel olarak iyi oynadılar. Şampiyonluk yolunda o çok değerli 1 puanı kazandıran da bu üçlüydü aslında. Ancak maçın genelinde daha fazla pozisyona giren, daha fazla üreten taraf misafir siyah beyazlılardı.
  • 11
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Michy Batshuayi’nin kariyerine saygı duyuyorum ama Süper Lig’de bugüne kadar gösterdiği performans bana maalesef Daniel Güiza’yı anımsatıyor. Güiza’nın da Süper Lig istatistikleri hiç fena değildi, ama o kadar çok basit gol kaçırırdı ki, hep büyük bir özgüven sorunu varmış hissiyatı verirdi izleyenlere. Sanki Tanrı, Güiza’yı kaçıranlar için Batshuayi’yi göndermiş gibi Süper Lig’e!
  • 12
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN

    İki takım da bu mücadele sonrasında saygıyı ve alkışı hak etti. Sonuç belki kimseyi çok fazla memnun etmedi ama mücadele izleyenleri hep maçın içinde tuttu. İstediğini daha çok alan da Beşiktaş oldu. Kolay değil. Yeni bir teknik adam ve yeni bir oyun düzeni ile Trabzonspor gibi çok başarılı bir takımı oynatmadan sahada tutmak önemli bir iş. Beşiktaş bunu yaparken bireysel olarak da bir çok oyuncusu ön plana çıktı. Özellikle Ghezzal'ı izlerken büyük keyif aldım. Ghezzal'ı geçen sezonki ayarlarına dönmüş görmek eminim tüm Beşiktaşlıları çok mutlu etmiştir. Onu daha çok içerde kullanmak akıllıca bir işti. Kanatlarda Rosier ve Rıdvan ile oyun hamlesi yapma planı da sonuca yansıdı. İkisi de Ghezzal ile beraber günün en iyi oyuncuları olarak ön plana çıktılar.
  • 13
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    İkinci yarının başında Trabzonspor, Cornelius'u oyuna alarak Beşiktaş'ın bu baskısını uzun toplarla kırmaya çalıştı. Bunda bir nebze başarılı olsa da istediklerinin tamamını alamadığını da çok net gördük. Sezonun Trabzonspor adına en önemli iki oyuncusu Nwakaeme ve Visca neredeyse oyunda hiç yoktu.
  • 14
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR

    Beşiktaş kazanmayı hak etti ama Ersin'in bir amatör takımın kalecisinin yapmayacağı hatayla ilk golü yedi. Ardından siyah-beyazlılar penaltı kaçırdı, hemen sonra da Rosier ile beraberliği kurtardı. Uzun yıllardır Trabzonspor'un sahasında bu kadar iyi oynayan bir rakip görmemiştim.
  • 15
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU

    Beşiktaş açısından son derece verimli bir derbi maçı oynandı. Beşiktaş Trabzonspor'a ne zaman ne de alan bıraktı. Beşiktaş'ta teknik direktör farkının ortaya çıktığını düşünüyorum. Oyuncu kalitesi ortaya çıktı. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş oyuna ağırlığını koyan taraftı. Maçın sön bölümünde Larin'in gördüğü kırmızı kart ise kendisine hiç yakışmadı. Siopis'e attığı tokat ve akabinde takımını 1 kişi eksik bırakması Beşiktaş'a hiç hak etmediği bir yenilgiye mal olabilirdi. Beşiktaş'ta gecenin en etkili isimlerinden birisi de Ghezzal'di. Beşiktaş yeni hocasıyla iyi yolda.
  • 16
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE

    Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Ismael, görücüye çıktı. Kuşkusuz bu tip kan değişimleri her takıma pozitif yansımalar yapar, bunu dün bir kez daha gördük. Valerien Ismael, belli ki 3-4-3 sistemini Kartal’a monte edecek, olabilir. Neticede bu sistem elinizin altındaki oyuncu grubuyla doğru orantılıdır. Eğer aksamıyor, skor tabelasına rakamsal anlamda olumlu yansımalar yapıyorsa bence hiç sakıncası yok. Tabi ki takımın oyununa da pozitif yansıyorsa tamam, tıpkı dünkü gibi...
  • 17
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN

    Beşiktaş kaybetmiş olsaydı kesinlikle yazık olurdu. 40 bin taraftarın önünde maçın büyük bir bölümü tek kale oynandı. Bu sistemde öndeki oyuncularınızın çok fit olması lazım. Bu şartlara rağmen ortaya konan oyundan ben mutluyum. Trabzonspor deplasmanında sistem değişikliği çok radikal bir karardır. Herkesin soru işareti olduğu maçta kalesinde en az top gelen maçlardan bir tanesini oynadı. Hoca maç öncesi bu mesajı verdi bize. Felsefesinin ne olduğunu teorik olarak söyledi. Pratiğe de çevirdiğini gördük bunu.
  • 18
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    METİN TEKİN

    Beşiktaş için bardağın dolu tarafı, 40 bin seyirci önünde, şampiyonluğa gün sayan bir takıma karşı bu mücadeleyi göstermek kolay değildir. Penaltı kaçırıp 2 dakika sonra gelen gol de maçın kimden yana devam ettiğini gösteren bir faktördü. Önümüzdeki sezon Teixeira ve Batshuayi'nin takımda olacağını düşünmüyorum. Larin'in durumunu ise hala bir soru işareti olarak değerlendirebiliriz. Kesinlikle bir forvet oyuncusu gerekli Beşiktaş'a. O mevkii farklı şeyler gerektirir. Batshuayi maalesef o gereklilikleri sağlayamıyor.
  • 19
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    TÜMER METİN

    Beşiktaş'ta sezona etki eden performanslar etkili oldu. Batshuayi, Alex Teixeira, Larin, NKoudou formlarından uzak. Rosier ve Ghezzal geçen seneye benzer oynadılar. Durum böyle olunca takım hüviyetinden uzak yaşarsın. Liderden deplasmanda 1 puan çıkarmak Valerian Ismael açısından artı olarak yazılır.
  • 20
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
  • 21
    Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

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