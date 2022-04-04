MAÇTAKİ DİĞER KARARLAR

Puchacz'ın Batshuayi'ye müdahalesinde penaltı kararı verilmeli miydi?

Lale Orta: Kesinlikle penaltı ve sarı kart. Atak başlangıç fazında da faul var. Bu nedenle VAR karışmadı bence. Penaltı verilmiş olsa atak başlangıç fazına geçilecekti ve penaltı iptal edilecekti.

Deniz Çoban: Net bir penaltı. Öncesinde net bir faul var. İki oyuncu da sarıyı hak ediyor. VAR, penaltı olunca devreye girer. Penaltı var. VAR, sonucu bilinen bir inceleme başlatmalıydı. Herkes bu yüzden bu pozisyonu konuşuyor.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net bir sarı kart, net bir penaltı. Kontrolsüz uçarak geliyor Puchacz. Pozisyonun öncesinde Denswil, Batshuayi'nin yolunu kapatıyor. Batshuayi de omuzdan çekip indiriyor. Bu da kontrolsüz hareket sarı kart. Burada hücum faul olsa bile VAR, hakemi çağıracak, gösterecek. Burada penaltı var. Başında da hücum faul var diyecek. Protokolü ve kuralları bilmeyen bir hakem ile VAR'ı yanyana koyarsanız böyle olur. Tecrübeli bir VAR olsa bu pozisyon tartışılmazdı.