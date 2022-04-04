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Trabzonspor - Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrar edilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken endirekt serbest vuruşun kullandırıldığı nokta tartışma yarattı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan hakem analiz programı beIN Trio'da Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar

  • 01
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 47. dakikasında yaşananlar tartışmalara sebep oldu.
  • 02
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Uğurcan Çakır, takım arkadaşından gelen topu eliyle kontrol etti ve hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı verdi. Siyah-beyazlılar endirekt serbest vuruşta baraja takıldı. Maçın ardından endirekt serbest vuruşun kullanıldığı yerle ilgili 'kural hatası' iddiaları öne sürüldü.
  • 03
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    IFAB NE DİYOR?

    IFAB kuralları, bu konuyla ilgili şöyle diyor:

    "Rakip kale alanı içinde hücum eden takıma verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktasından yapılır."
  • 04
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Bu pozisyonda yaşananlar, beIN SPORTS'un hakem yorumcuları tarafından gündem belirleyen program TRİO'da konuşuldu. Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban, 'kural hatası' yapıldığını söyledi.
  • 05
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    HAKEMLERDEN FLAŞ YORUM: TEKRAR EDİLEBİLİR

    Lale Orta: Kural hatası. Skandal bir hata bu. Hayatımda ilk defa buradan atılan bir endirekt serbest vuruş gördüm. Futbol oyun kuralları kitabı bunu tanımlıyor zaten. Bunun zaten yeri de belli. Ön çizgiden yaptıracaksınız bunu. Tüm futbolcular, kaleciler dahil kale çizgisine dizilmek zorundalar. Bu temel bir kural. Penaltı atışı nasıl penaltı noktasından yapılıyorsa, bunun da kural kitabında çizimi var.
  • 06
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Deniz Çoban: Kural hatası. Bu kural, ilk hakem olmak istediğinizde öğretilir. FIFA Hakemi bilmiyor, yardımcılar, dördüncü hakem, VAR, AVAR ve AVAR yardımcısı bilmiyor. 7 hakem bu kuralı bilmiyor. Bunu yorumlayalım önce. Haydi kuralı bilmiyor. Rakip oyuncular 9.15'te durur, burada 5.5 metrede duruyorlar. Hakem bir de 5.5 metreye çizgi çekiyor. Akıl tutulması bu! VAR odasında kural kitabı var. Açsalar anında bulurlardı. 2.5 dakika geçti zaten vuruşa kadar. VAR hakemi uyarsaydı bari.
  • 07
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Bülent Yıldırım: Kural hatası. Anadolu'da bir amatör maçta hakem bunu yapıyor? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Kelimelerle tarif edemiyorum. Üzmek, üzülmek istemiyorum. Alfabenin A'sı, anayasanın ilk maddesi gibi bu kural. Hakem topu oraya koyunca 'Eyvah, buyrun cenaze namazına' dedim. Bu hakemliğin ilk gününde öğretilir. Kendi yaptığın işe saygı duymamaktır. Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Çok üzülüyorum. Net bir kural hatası. Kitapta tarifi var, aksine uygulama yaptı. Maçın tekrarı için Beşiktaş’ın itiraz etmesi gerekir.
  • 08
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Ahmet Çakar: Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa (Kaleci Uğurcan'a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır.
  • 09
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    MAÇ TEKRAR EDİLİR Mİ?

    Deniz Çoban: Beşiktaş itiraz etmeli. Maçın tekrarını talep etmesi lazım TFF'den. TFF, MHK'den görüş isteyecek. MHK, hakeme soracak. Hakem bir rapor yazacak. MHK görüşünü bildirecek. TFF toplanacak, görüşü istemesine rağmen görüşe göre de, aksine de karar verebilir. Bu kararı TFF oy çokluğuyla verecek. Her kural hatası tekrar gerektirmez. Kural hatası maçın gidişatını etkilemeli, gol olur, olmaz gibi. Benim fikrimi sorarsanız, yüzde yüz gol olur diyemezsiniz. Tekrar kararı verilmesi bana göre hatalı olur. Maçın gidişatını etkiledi diyene de itiraz edemem.
  • 10
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Lale Orta: Ryan Donk olayında MHK'nin görüşü aksine karar vermişti TFF. Sonuçta TFF yetkili. Beşiktaş'ın itiraz edip etmemesi ilk adım. Beşiktaş burada golü atabilirdi. Beşiktaş itiraz ederse bu maç tekrar edilmeli.
  • 11
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Bülent Yıldırım: Sağduyulu kalınmalı. Çarşamba 12'ye kadar başvuru olursa değerlendirilir. MHK'nin inceleme raporu ve TFF yönetiminden geçer bu konu. Beşiktaş itiraz ederse maç masaya taşınır, sıkıntılar başlar. Bu konu bana gelse bu bir kural hatası derim.
  • 12
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    MAÇTAKİ DİĞER KARARLAR

    Puchacz'ın Batshuayi'ye müdahalesinde penaltı kararı verilmeli miydi?

    Lale Orta: Kesinlikle penaltı ve sarı kart. Atak başlangıç fazında da faul var. Bu nedenle VAR karışmadı bence. Penaltı verilmiş olsa atak başlangıç fazına geçilecekti ve penaltı iptal edilecekti.

    Deniz Çoban: Net bir penaltı. Öncesinde net bir faul var. İki oyuncu da sarıyı hak ediyor. VAR, penaltı olunca devreye girer. Penaltı var. VAR, sonucu bilinen bir inceleme başlatmalıydı. Herkes bu yüzden bu pozisyonu konuşuyor.

    Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net bir sarı kart, net bir penaltı. Kontrolsüz uçarak geliyor Puchacz. Pozisyonun öncesinde Denswil, Batshuayi'nin yolunu kapatıyor. Batshuayi de omuzdan çekip indiriyor. Bu da kontrolsüz hareket sarı kart. Burada hücum faul olsa bile VAR, hakemi çağıracak, gösterecek. Burada penaltı var. Başında da hücum faul var diyecek. Protokolü ve kuralları bilmeyen bir hakem ile VAR'ı yanyana koyarsanız böyle olur. Tecrübeli bir VAR olsa bu pozisyon tartışılmazdı.
  • 13
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Denswil'in Vida'ya müdahalesi var mı, penaltı gerekir mi?

    Lale Orta: Vida boynundan çekiliyor. Bu penaltı. Elini koyuyor Denswil, Vida'yı dürüşüyor.

    Deniz Çoban: Penaltıya daha yakınım. Lüzumsuz bir hamle. Mücadelenin o şekilde yapılmasına gerek yok.

    Bülent Yıldırım: İkili mücadele. Futbolun içinde bir mücadele penaltı değil.
  • 14
    Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

    Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararı doğru mu?

    Lale Orta: Penaltı doğru karar. Bu hamle penaltı.

    Deniz Çoban: Penaltı doğru karar.

    Bülent Yıldırım: Abdülkadir zamanlama hatası yapıyor. Bu bir penaltı.

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