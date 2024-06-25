Trabzonspor, Borna Barisic'in maliyetini açıkladı!
Trabzonspor, Hırvat sol bek Borna Barisic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde yıldız oyuncuya sezon başına 1,5 milyon Euro garanti ücret ve 330 bin Euro imza parası ödeneceği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rangers ile sözleşmesi biten Borna Barisic'i resmen kadrosuna katarken, Hırvat sol bekin maliyeti de açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."