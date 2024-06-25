Trabzonspor, Denis Dragus transferini açıkladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Dragus için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Rumen golcü için Standard Liege'ye üç taksit halinde 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncuya ise yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir."