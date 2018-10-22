Milli aradan önceki son iki maçından 6 puan çıkaran Trabzonspor, ligdeki ilk galibiyetini 8. hafta mücadelesinde elde eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
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TRABZONSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
SAAT: 20:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
STAT: Medical Park
YAYIN: BeIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Abdülkadir, Onazi, Sosa, Amiri, Rodallega, Burak
YEDEKLER: Uğurcan, Hüseyin, Ibanez, Zeki, Olcay, Batuhan, Kucka, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, Emrah, İbrahim, Taylan, Özer, Sunu
YEDEKLER: Hakan, Acka, Trtovac, Tolga, Hakan, Tshabalala, Kone, Thy, Osman
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini veriyor.
SÜPER LİG'DEKİ İLK MÜCADELE
Tarihlerinde sadece geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımdan gülen taraf bordo-mavililer olmuştu. Kupa'da 5. tur mücadelesinde karşılaşan taraflardan Trabzonspor, iki maçta toplamda 9 gol atarak turu atlayan taraf olmuştu. Trabzonspor ile BŞB Erzurumspor, bu mücadeleyle birlikte ligde ilk kez karşı karşıya geliyor.
TRABZONSPOR EVİNDE KAZANIYOR
Bordo-mavililer Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Geçen sezon Kardenir Karabükspor'u 3-0'la geçen Trabzonspor, bu sezon evindeki ilk maçında Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorlarla yenmişti. Bordo-mavililer bu sezon evinde sadece Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu 5 maçta 15 gol kaydeden Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'dan sonra en çok gol atan takım konumunda.
ERZURUMSPOR GOL SIKINTISI YAŞIYOR
Bu sezon Süper Lig'e yıllar sonra geri dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süepr Lig'de en az gol atan takımlardan biri. Geride kalan 8 haftada rakip filelere 6 gol kaydeden BŞB Erzurumspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'la birlikte Bursaspor'un ardından en az gol atan ikinci takım. BB Erzurumspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı son dört golün ikisi Jasmin Scuk'ta geldi.
MEDICAL PARK STADYUMU
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