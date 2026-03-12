Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına konuk takım taraftarları alınmayacak!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına konuk takım taraftarları alınmayacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda, iki kulübün anlaşması üzerine, konuk takımın taraftarlarının mücadeleye alınmamasına karar verildi. Ligin 28. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını ise sarı-kırmızılı takımın taraftarları izleyebilecek.
Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlar yer almazken, Galatasaray - Trabzonspor müsabakasını ise tribünden takip etmişti.
