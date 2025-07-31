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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'da ayrılık: John Lundstram, Hull City'de! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da ayrılık: John Lundstram, Hull City'de!

        Hull City, Trabzonspor'dan John Lundstram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 20:39 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:39
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        Trabzonspor'da ayrılık!
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        İngiltere Championship ekibi Hull City, orta sahaya takviyede bulundu. Hull City, Trabzonspor forması giyen John Lundstram ile anlaşma sağladı.

        TRABZONSPOR DA AÇIKLADI

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

        İngiliz oyuncu, Trabzonspor'a geçen sezon Rangers'tan bedelsiz transfer olmuştu. Bordo-mavili takımın formasını 44 kez terleten deneyimli orta saha, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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