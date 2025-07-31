Trabzonspor'da ayrılık: John Lundstram, Hull City'de!
Hull City, Trabzonspor'dan John Lundstram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiltere Championship ekibi Hull City, orta sahaya takviyede bulundu. Hull City, Trabzonspor forması giyen John Lundstram ile anlaşma sağladı.
TRABZONSPOR DA AÇIKLADI
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
İngiliz oyuncu, Trabzonspor'a geçen sezon Rangers'tan bedelsiz transfer olmuştu. Bordo-mavili takımın formasını 44 kez terleten deneyimli orta saha, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.