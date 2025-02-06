Trabzonspor'da Eyüpspor mesaisi başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan İskenderunspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.