Trabzonspor'da Galatasaray maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, saat 15:00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.