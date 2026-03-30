Trabzonspor'da Galatasaray maçı mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 30.03.2026 - 22:27
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, saat 15:00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.
