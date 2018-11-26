Trabzonspor, 23 Ağustos 2010'da yendiği Fenerbahçe karşısında daha sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 18 maçta galip gelemedi. Sarı-lacivertliler karşısında galibiyet özlemine dün akşam son veren Karadeniz ekibinde, altyapıdan Yusuf Yazıcı (21), Abdülkadir Ömür (19), Uğurcan Çakır (22) ve Hüseyin Türkmen (20), ilk 11'de yer aldı.

Yaş ortalaması 20,5 olan 4 oyuncu, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyette pay sahibi oldu. Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da bu sezon ilk kez 4 Trabzonlu oyuncu 11'de görev aldı. Bir diğer Trabzonlu futbolcu Hasan Batuhan Artarslan da maçın son bölümlerinde şans buldu.

Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda ayrıca diğer Trabzonlu futbolcular Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Parmak, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru da yer aldı. Fenerbahçe karşısında forma giyen Trabzonlu oyunculardan Yusuf Yazıcı, Trabzon'un Çaykara, Abdülkadir Ömür Çarşıbaşı, Uğurcan Çakır Yomra, Hüseyin Türkmen Akçaabat, Hasan Batuhan Artraslan da Vakfıkebir ilçesinden.

YUSUF YAZICI EN VERİMLİSİ

Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, istikrarlı performansıyla dikkati çekiyor. Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen ve Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, genç futbolcular arasında en çok süre alan oyuncu oldu.

A Milli Takım'a kadar yükselen bordo-mavili futbolcu, 3 sezonda toplam 63 maçta forma giyerken, rakip fileleri de 16 kez havalandırdı.

ABDÜLKADİR, 16 YAŞINDA FORMA GİYDİ

UEFA tarafından "Türk Messi", "Yeni Hagi" şeklinde tanıtılan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterildikten sonra Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda 16 yaşındayken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçıyla forma giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, gol yollarında takımına önemli katkıda bulundu.

A Milli Takım'a da seçilen bordo-mavili futbolcu, ligde 43 maçta forma giyerken, 3 gol kaydetti.

UĞURCAN ÇAKIR

Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır, Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından bu sezon ilk kez 11'de görev yaptı.

Geçen sezon 6 lig maçında 494 dakika sahada kalan genç kaleci, bu sezon ligde ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasında kaleyi korudu.

HÜSEYİN TÜRKMEN İLK KEZ

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıktı. Ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna giren genç isim, İranlı futbolcunun sakatlığının devam etmesiyle de 11'de şans buldu.

HACISALİHOĞLU: "GENÇ OYUNCULAR ŞANSLARINI ÇOK İYİ KULLANDI"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, bordo-mavililerin altyapıdan oyuncu yetiştirmek gibi bir misyonunun olduğunu belirterek, "Ekonomik olarak böyle bir mecburiyeti var. Bu yönetimin bu anlamda bir kararlılığı var. Bunlar birleşince bazı şartlar da gelişince gençlere yer verilmesi kaçınılmaz oldu. Onlar da bu şanslarını çok iyi kullandı. İleride inşallah diğerleri de gereken şansı bulacak." diye konuştu.

Bunun asla "mikro milliyetçilik" gibi yorumlanmaması gerektiğini de aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu takımda, bugünkü Türk futbolu çerçevesinde yabancı oyuncuların da yerli futbolcuların da olması lazım. Ancak geçmişte olduğu gibi Trabzonspor'un altyapılarından gelen ve o aşamaları geçmiş oyuncular, A takım kadrosuna girerse çok daha verimli olur. Bugüne kadar Trabzonspor'un altyapıdan yetiştirdiği birçok oyuncu, böyle zaman zaman mecburiyetten, çaresizlikten kadroya alınarak yıldız olmuştur. Umuyoruz ki dün oynayan genç kardeşlerimiz de Trabzon ve Türk futbol tarihine isimlerini yazdıracaktır."

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