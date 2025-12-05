Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Göztepe mesaisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi!

        Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"