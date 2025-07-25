Trabzonspor'da John Lundstram kamptan ayrıldı!
Transferde hareketli bir dönem geçiren Trabzonspor'da, sözleşmesi feshedilecek olan John Lundstram, Erzurum kampından ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer gelecek planlarında yer almayan oyuncularla yollarını ayırmak isterken, bu isimlerden biri de John Lundstram'dı.
KAMPTAN AYRILDI!
Sözleşmesi feshedilecek olan 31 yaşındaki İngiliz futbolcu, Trabzonspor'un Erzurum kampından ayrıldı.
2024 yazında Trabzonspor'a gelen Lundstram, 44 maçta 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 134 dakika sahada kaldı.