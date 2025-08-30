Trabzonspor'da Muhammed Cham, Slavia Prag'a kiralandı

Trabzonspor Kulübü, Muhammed Cham'ın Slavia Prag Kulübü’ne transferi konusunda anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic’in, Slavia Praha Kulübü’ne transferi konusunda Slavia Praha Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” denildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’den KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Praha Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Slavia Praha, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 600,000 EURO ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Praha, Kulübümüze 5,500,000 EURO tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Praha, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 12,5'ini ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.