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Trabzonspor'da rapor tamamlandı: 8 transfer...

Gelecek sezona güçlü bir takım kurmak isteyen Trabzonspor´da başkan Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarına başladı. Takviye yapılacak bölgeler belirlendi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da rapor tamamlandı: 8 transfer...
DHA

Teknik direktör Nenad Bjelica´nın raporu doğrultusunda transfer startını veren bordo mavili takımda hem ayrılacak oyuncular planlanırken, gelecek oyuncular için de görüşmeler başladı.

KAMPTAN ÖNCE TRANSFERLER BİTECEK

Başkan Ertuğrul Doğan, Bjelica´nın raporu doğrultusunda hafta başı görüşmelere başladı. Planlama doğrultusunda sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 santrfor olmak üzere 8 transfer yapılması planlanırken, transferlerin büyük bir bölümünün kamp dönemine kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

FORVET İÇİN İLK ADAY PETKOVIC

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb´in 28 yaşındaki forveti Bruno Petkovic bordo mavili takımın hücum transferindeki ilk adayı. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat futbolcu için başkan Doğan ilk girişimini yaptı ve beklemeye geçti.

ORSIC VE DOVBYK GÜNDEMDE DEĞİL

Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk´in gündemde olmadığı ve Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunmayacağı öğrenildi.

Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen kanat oyuncu Mislav Orsic´in de menajerler tarafından bordo mavili kulübe önerildiği ancak bordo mavili kulübün yüksek maliyeti nedeniyle oyuncu için girişimde bulunamayacağı gelen bilgiler arasında.

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