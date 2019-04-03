Trabzonspor yönetimi, Rodallega'nın takımda kalması i çin düşükte olsa bir teklif yapması bekleniyor.

Kolombiyalı oyuncunun menajeri ise, alınan ücretin çok altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini ama yine de indirim yapılabileceğini belirtmişti.

Bazı yöneticeler ise Rodallega'nın bu sezon gösterdiği etkileyici performansla, Çin'den taliplerinin olduğunu söyledi.

Kolombiyalı oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı, ancak yine de ailesiyle birlikte değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.