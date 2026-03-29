Trabzonspor'da Salih Özcan harekâtı!

Trabzonspor, Alman ekibi Borussia Dortmund'ta top koşturan orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı renklerine bağlamak için devreye girdi.

İsviçre basınından 4-4-2.ch'nin haberine göre Bordo-Mavililerin transfer listesinin ilk sırasında milli futbolcu Salih Özcan yer alıyor.

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonda kadrodaki istikrarı ve uyumu korumak adına daha çok yerli futbolcularla beraber olmak istiyor.

ADI BEŞİKTAŞ'LA DA ANILDI

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş da Salih Özcan için devreye girmiş ancak milli futbolcunun yüksek talepleri nedeniyle transferden vazgeçildiği iddia edilmişti.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Borussia Dortmund sportif direktörü Lars Ricken, "Sezon sonunda hem Niklas Süle hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık." ifadelerini kullanmıştı.

SALİH ÖZCAN'IN ALTERNATİFLERİ HAZIR

İddiaya göre bu kapsamda listede Salih Özcan'ın yanı sıra Oğuz Aydın, Aral Şimşir ve Ümit Akdağ gibi isimler de bulunuyor.

PERFORMANS

Bu sezon 8 maça çıkan milli futbolcu 32 dakika süre alabildi.