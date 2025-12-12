Trabzonspor'da Savic sevinci!

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Stefan Savic de bugün yapılan antrenmanda yer aldı. Karadağlı stoperin Beşiktaş maçı öncesi yapılacak olan antrenmanlarda kendini deneyeceği, durumunun ise maç günü netlik kazanacağı öğrenildi.