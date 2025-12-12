Habertürk
        Trabzonspor'da Savic sevinci! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Savic sevinci!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde, tedavi sürecini tamamlayan Savic'in de takımla birlikte çalışmalara katılması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:55
        Trabzonspor'da Savic sevinci!
        Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

        Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Stefan Savic de bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

        Karadağlı stoperin Beşiktaş maçı öncesi yapılacak olan antrenmanlarda kendini deneyeceği, durumunun ise maç günü netlik kazanacağı öğrenildi.

        Bordo-mavililer, cumartesi günü saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

