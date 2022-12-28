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Trabzonspor'da Visca şoku

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Trabzonspor'da Edin Visca, maçta yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'da Visca şoku
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Bordo-mavililerde maça ilk 11'de başlayan Edin Visca, 50. dakikada omzundan sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki Boşnak futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.

İlk müdahale sonrası, omuz bölgesinde çıkma ya da kırık olduğundan şüphe duyulan Visca'nın, son durumunun kulüp tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Edin Visca, ligin 2. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırıldığı için 3 ay formasından uzak kalmıştı.

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