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Trabzonspor'dan Basel maçı çağrısı: Siyah giyip gelin

Trabzonspor Kulübü, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmaya tüm takımların taraftarlarını davet ederken bilet alarak maçı statta izleyecek taraftara da seslendi: Siyah giyerek gelin

Trabzonspor'dan Basel maçı çağrısı: Siyah giyip gelin
HABERTURK.COM / Ajanslar

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile maça çıkacak olan Trabzonspor, bu mücadeleyle birlikte 10 ilimizi etkileyen depremde etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını da sarmak istiyor. İlk günden bu yana deprem bölgesine yardım gönderen bordo-mavili kulüp bu mücadeleden elde edilecek tüm gelirlerin depremzedeler için bağışlanacağını duyurmuştu.

Dün satışa çıkan biletler kısa sürede biterken bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada bilet alanlara teşekkür edildi ve depremzedelere destek olmak için hatıra bilet satışa çıkarılma kararı alındı. Trabzonspor, tüm takım taraftarlarına bu maçta destek çağrısı yaparken Ahmet Ağaoğlu, mücadeleyi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer tüm kulüp başkanlarının tamamına yakın bir bölümünün de birlik beraberlik açısından maça geleceğini belirtti.

İKİNCİ ÇAĞRI: SİYAH GİYİNİP GELİN

Bordo-mavili kulüp, maç için stada gelecek taraftarlara da ikinci bir çağrıda bulundu. Depremzedede hayatını kaybeden kişileri anmak ve için siyah renkte kıyafetler giyilmesi istendi. Trabzonspor taraftar grupları da Basel maçında tüm tribünlere siyah giyip maça gelme çağrısı yaptı. Ayrıca maçın başlama düdüğüyle birlikte 04:17. dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edilecek.

OYUNCAK TOPLANACAK

Trabzon'da "Her taraftar bir oyuncak" sloganıyla başlatılan kampanya büyüyor. Trabzonlu iş insanı Kürşat Başkan'ın "Her taraftar bir oyuncak" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacağı maçı izleyecek taraftarlardan yanlarında birer oyuncak getirmeleri istendi.

Kampanya kapsamında getirilecek oyuncaklar, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu girişinde turnikelerin yanlarında bulanan kutulara bırakılacak.

HATIRA BİLETİ ÇIKACAK

Karadeniz ekibi, dün satışa çıkan ve kısa sürede tükenen maç biletlerinin yanı sıra depremzedelere bağışları artırmak adına Basel mücadelesine özel hatıra bileti satışa sunacak. Her kesimden tüm takım taraftarların yoğun talebi üzerine hayata geçirilen uygulamayla elde edilecek gelirler, depremzedelere aktarılmak üzere AFAD´a bağışlanacak.

BASIN MENSUPLARI DA ÜCRETLİ İZLEYECEK

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor-Basel maçını takip edecek basın mensuplarından giriş ücreti alınacağını bildirdi. Trabzonspor Kulübü'nün karşılaşmanın bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlama kararının ardından basın mensuplarının da isteği üzerine giriş ücreti ödenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi. Basın mensuplarının karşılaşmayı kişi başına en az 100 lira bağış yaparak takip edeceği bildirildi.

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