Trabzonspor'dan sert açıklama: Bize hesap vereceksiniz!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, hakem kararlarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Taner Fikret Saral yaptığı açıklamada, "Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı! Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da… Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz! Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman 'yapı'nızla bize hesap vereceksiniz!" dedi.