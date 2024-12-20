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        Trabzonspor'dan sert açıklama: Bize hesap vereceksiniz!

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:33
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        Trabzonspor'dan sert açıklama!
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        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, hakem kararlarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

        Taner Fikret Saral yaptığı açıklamada, "Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı! Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da… Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz! Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman 'yapı'nızla bize hesap vereceksiniz!" dedi.

        "HESAP VEREREK ÖDEYECEKSİNİZ"

        Sert açıklamalarına devam eden Saral, "İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz. Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız 'gücün' bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz. Artık yeter! Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir." diye konuştu.

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