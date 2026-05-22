Trabzonspor'dan Visca ve Nwakaeme'ye veda

Ana Haber Bülteni - 21 Mayıs 2026 (CHP Kurultayıyla İlgili Karar Siyaseti Nasıl Etkiler?)

CHP Merkez Yürütme Kurulu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması... Daha Fazla Göster CHP Merkez Yürütme Kurulu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesi sebebiyle acil olarak toplandı. Daha Az Göster