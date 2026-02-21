Canlı
        Trabzonspor dava açmıştı: FIFA'dan Thomas Meunier kararı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor dava açmıştı: FIFA'dan Thomas Meunier kararı!

        Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Thomas Meunier'i FIFA'ya şikayet eden ve dava açan bordo-mavililer için karar çıktı. Trabzonspor'a açtığı davada FIFA'dan olumsuz yanıt geldi. Belçikalı futbolcu ise konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:36
        FIFA'dan Trabzonspor'un Meunier başvurusuna ret!
        Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Belçikalı futbolcu, Lille'e transferinin ardından Trabzonspor'un kendisi hakkındaki şikayetinin FIFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

        Thomas Meunier'in açıklaması şu şekilde:

        "Sevgili arkadaşlar,

        Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferim sırasında, Türk kulübünün yönetimi, sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi hakkımı kullandığım için haklarımı aştığımı düşünerek beni mahkemeye verdi.

        FIFA nihayet kararını verdi ve Trabzonspor'un şikayetini reddetti. FIFA, benim her şeyi yasalara uygun şekilde yaptığım için Trabzonspor'un davayı kazanamayacağına karar verdi.

        Bu kararı sizlerle paylaşarak gerçeği ortaya koymak ve Trabzonspor taraftarlarına, kulüp yönetiminin iddia ettiği aksine, kulübe olan bağlılığımı son dakikaya kadar sürdürdüğümü göstermek istedim.

        Bununla birlikte, eski Türk meslektaşlarıma iyi sezon sonları diliyorum."

        NELER YAŞANDI?

        Trabzonspor, 2024 ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Trabzonspor'da yarım devre forma giyen Meunier, 2024 yaz transfer döneminde sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Fransa'dan Lille'e imza attı.

        Trabzonspor, bu transferin ardından FIFA'ya başvurdu ancak bu şikayet reddedildi.

        Trabzonspor'da yarım sezonda 19 maça çıkan 34 yaşındaki Thomas Meunier, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.

        İftar saatinde silahlı saldırı

        Çorum'da iftar saatinde bir restorana giren kimliği belirsiz şüpheli, işletme sahibine "U.T.'nin selamı var" diyerek 5 el ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı; polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

