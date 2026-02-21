Trabzonspor dava açmıştı: FIFA'dan Thomas Meunier kararı!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Belçikalı futbolcu, Lille'e transferinin ardından Trabzonspor'un kendisi hakkındaki şikayetinin FIFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

Thomas Meunier'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili arkadaşlar,

Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferim sırasında, Türk kulübünün yönetimi, sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi hakkımı kullandığım için haklarımı aştığımı düşünerek beni mahkemeye verdi.

FIFA nihayet kararını verdi ve Trabzonspor'un şikayetini reddetti. FIFA, benim her şeyi yasalara uygun şekilde yaptığım için Trabzonspor'un davayı kazanamayacağına karar verdi.

Bu kararı sizlerle paylaşarak gerçeği ortaya koymak ve Trabzonspor taraftarlarına, kulüp yönetiminin iddia ettiği aksine, kulübe olan bağlılığımı son dakikaya kadar sürdürdüğümü göstermek istedim.

Bununla birlikte, eski Türk meslektaşlarıma iyi sezon sonları diliyorum."

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor, 2024 ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Trabzonspor'da yarım devre forma giyen Meunier, 2024 yaz transfer döneminde sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Fransa'dan Lille'e imza attı.

Trabzonspor, bu transferin ardından FIFA'ya başvurdu ancak bu şikayet reddedildi.

Trabzonspor'da yarım sezonda 19 maça çıkan 34 yaşındaki Thomas Meunier, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.