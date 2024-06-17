Trabzonspor, Denis Dragus ile anlaştı! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin ardından ikinci transferini de bitirdi. Bordo-mavili takım, geçen sezon Gaziantep FK'de oynayan ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Denis Dragus ile anlaşmaya vardı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 17.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:31 facebook

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