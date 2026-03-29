Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımlarından 23 puan topladı!

"Simav fayı stresini bitirmedi"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını söyledi. 2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, "5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor." ifadelerini kullandı (İHA)