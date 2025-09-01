Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor!

        Trendyol Süper Lig'de dün Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk 4 haftayı 10 puanla kapatan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda kaybetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 15:55 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        10 Mayıs 2025'te sarı-kırmızılı takım karşısında yenilginin ardından Trabzonspor, Tekke yönetiminde 114 gündür mağlup olmadı.

        SON 12 MAÇTA 1 YENİLGİ

        Trabzonspor, Tekke döneminde geçen sezon ve bu sezon ligde oynadığı son 12 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, geçen sezon son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken bu sezon ilk 4 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

        Karadeniz ekibi, böylece son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

        SADECE 2 YENİLGİSİ VAR

        Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı 15 lig maçının sadece 2'sini kaybetti.

        Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.

        Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı