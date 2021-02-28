Trabzonspor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın...
TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Medical Park
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Baker, Yusuf, Yunus, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Pelkas, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Valencia, Ferdi, Sinan, Nazım, Novak
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
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