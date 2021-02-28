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Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Son maçlarında yüzü gülmeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak isterken Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi geçmek istiyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayını ise HT Spor'da

Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Medical Park
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Baker, Yusuf, Yunus, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Pelkas, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Valencia, Ferdi, Sinan, Nazım, Novak
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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