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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

AA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak

Trabzonspor

Ligde 52 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanında da kazanarak galibiyet serisini 6'ya yükseltmek ve ilk 3 iddiasını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılması halinde, 2010-2011'in ardından 8 sezon sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalama başarısı gösterecek.

 22 YILDIR KAZANAMIYOR

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında iç sahada 8 yıllık maç kazanamama özlemini sonlandıran Trabzonspor, deplasmandaki 22 yıllık galibiyet hasretine bu kez son vermeye çalışacak.

Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden, rakibi karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik alıp, galip gelemeyen bordo-mavililer, bu kez gülen taraf olmayı hedefliyor.

Son antrenmanını bugün yapıp öğleden sonra İstanbul'a gidecek Karadeniz ekibinde, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban'ın sakatlıkları bulunuyor.

 

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