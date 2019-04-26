Ligde 52 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanında da kazanarak galibiyet serisini 6'ya yükseltmek ve ilk 3 iddiasını sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılması halinde, 2010-2011'in ardından 8 sezon sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalama başarısı gösterecek.
22 YILDIR KAZANAMIYOR
Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında iç sahada 8 yıllık maç kazanamama özlemini sonlandıran Trabzonspor, deplasmandaki 22 yıllık galibiyet hasretine bu kez son vermeye çalışacak.
Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden, rakibi karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik alıp, galip gelemeyen bordo-mavililer, bu kez gülen taraf olmayı hedefliyor.
Son antrenmanını bugün yapıp öğleden sonra İstanbul'a gidecek Karadeniz ekibinde, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban'ın sakatlıkları bulunuyor.
YORUMLAR
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!