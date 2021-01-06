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Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi ağırlıyor.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Medical Park

SAAT: 16:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Pereira, Kamil Ahmet, Flavio, Faruk Can, Safa, Ahmet Can Kaplan, Ahmet Canbaz, Afobe

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

YEDEKLER: Megyeri, Titi, Dzenan, Gassama, Yalçın, Kubilay, Beykan, Burak, Mossoro, Tripic

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 beraberlik elde edip 3 yenilgi alan Göztepe kötü gidişe dur demek için sahada...

Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.

25. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 25. kez karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

TRABZONSPOR, TRABZON'DA ZORLANIYOR

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi. 2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.