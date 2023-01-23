Erman Toroğlu (Fotomaç): İstanbul öyle bir sahaya çıktı ki; ilk 45 dakika hiç hücum etmeden mücadele ettiler! Nerede ettiler bu mücadeleyi, kendi ceza alanları ile santra yuvarlığının kendi tarafında olan alanı arasında... 11 İstanbulsporlu vardı bu alanda... 10 kişi de Trabzonsporlu, etti 21 kişi. Tamamen kör dövüşü. Arada bir gol. O da karambol... Düşünün hava soğuk olsa Allah muhafaza Trabzonspor kalecisi kesin zatürre olurdu. İkinci yarı Trabzonspor, ceza alanı içinde etkili olabilecek oyuncuları aldı. Zaten arka arkaya da goller geldi.