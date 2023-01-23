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Trabzonspor - İstanbulspor maçı yazar yorumları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenerek sahasındaki başarılı sonuçlarını sürdürdü. Spor yazarları Trabzonspor'un İstanbulspor karşısındaki performansını değerlendirdi

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  • Trabzonspor - İstanbulspor maçı yazar yorumları

    Erman Toroğlu (Fotomaç): İstanbul öyle bir sahaya çıktı ki; ilk 45 dakika hiç hücum etmeden mücadele ettiler! Nerede ettiler bu mücadeleyi, kendi ceza alanları ile santra yuvarlığının kendi tarafında olan alanı arasında... 11 İstanbulsporlu vardı bu alanda... 10 kişi de Trabzonsporlu, etti 21 kişi. Tamamen kör dövüşü. Arada bir gol. O da karambol... Düşünün hava soğuk olsa Allah muhafaza Trabzonspor kalecisi kesin zatürre olurdu. İkinci yarı Trabzonspor, ceza alanı içinde etkili olabilecek oyuncuları aldı. Zaten arka arkaya da goller geldi.
  • Trabzonspor - İstanbulspor maçı yazar yorumları

    Engin Kehale (Hürriyet): Bordo mavililerin artık sadece sahadaki oyun olarak değil, mental anlamda da yaşadığı depresyondan çıkması gerek. Ekimden beri ilk kez üst üste iki lig maçı kazanmak bu yolda önemli bir adım. Önce camia kendini şampiyon hocaya, sonra da Avcı bir şeyleri değiştirebileceğine inanacak. Trabzonspor’un elinde Konferans Ligi’nde ileri turlara gidebilecek potansiyel ve kadro var. Yaşanan türbülansın bu fırsatı yerle bir etmesine izin verilmemeli.
  • Trabzonspor - İstanbulspor maçı yazar yorumları

    Ahmet Çakar (Sabah): İlk yarıya baktığımızda yüzyılın en sıkıcı 45 dakikası… Top tamamen Trabzonspor'da… İstanbulspor çıkamıyor ama Trabzonspor da gol atmak adına hiçbir şey yapmıyor. İki tane şut çektiler. Biri duran topun devamında Yusuf Yazıcı ile gol oldu. Ama Trabzonspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve beş dakikada maçı bitiriverdi. Hazırlanış yönünden son derece iyi gollerdi. Önce Bartra, üçüncü golde de Bakasetas yukarıda dediğimiz gibi maçı sonuçlandırdı.
  • Trabzonspor - İstanbulspor maçı yazar yorumları

    İskender Günen (Sabah): Bu maçta alınan farklı bir sonuç olsa da rakibin gerek savunma gerek hücum yetersizliğini göz önünde bulundurmak daha gerçekçi bir yorum olur. Bundan sonraki haftalar için her ne kadar moral kondisyonununuz daha üst düzeye çıkarsa da böyle farklı sonuçların olduğu maçlarda bile eksikleri görmek daha gerçekçi çözümler üretmemize yardımcı olur. Kupa maçından sonra Yusuf Yazıcı'nın bu maçta da golle buluşması büyük değer taşıyor.
  • Trabzonspor - İstanbulspor maçı yazar yorumları

    Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Abdullah Avcı, ideal 11'ini yavaş yavaş yakalıyor. Dün başlayan 11 çok etkiliydi. Trabzonspor dün sadece bir maç kazanmadı; aynı zamanda Yusuf Yazıcı'yı da kazandı. Sağ bek Bruno Peres ise güç ve kalite olarak Larsen'in çok önünde. Haftalardır sahada müthiş işler yapan Abdülkadir Ömür dün yine Trabzonspor'un Messi'siydi. Adeta som altından ayakları olan Ömür; bu takımın oyun zekası, dinmeyen fırtınası… Bu galibiyet ve ikinci yarıdaki güçlü oyun, Trabzonspor'u sonuna kadar şampiyonluk yarışında tutar.
  • Trabzonspor - İstanbulspor maçı yazar yorumları

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