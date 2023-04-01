HABERTURK.COM / AA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

3' Maxi Gomez | 1' Emrah Başsan, 20' Thiam

SAAT: 16.00

HAKEM: Erkan Özdamar

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

YAYIN: beIN SPORTS

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Yusuf, Markovic, Vişça, Gomez

YEDEKLER: M. Taha, Hüseyin, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Süleyman, Bardhi, Bakasetas, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Ak

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

YEDEKLER: Cenk, Berat, Ethem, Mert, Ahmet, İlhan, Ramazan, Uzodimma, Gavranovic, Kemen

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

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Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemiyor.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynayacak.