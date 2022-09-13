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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Bu yıl turnuvanın H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesi ayrıntılar belli oldu. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği Trabzonspor Kızılyıldız karşılaşmasıyla ilgili bilgiler...

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  • Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Kızılyıldız maçı için geri sayım başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır yarın saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Peki Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...
  • Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Kızılyıldız ile karşılaşacak.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
  • Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TRABZON KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşma, Exxen'den naklen canlı olarak ekranlara gelecek.

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