Trabzonspor Marcelino Nunez için devrede!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Şilili Marcelino Nunez için Norwich'in kapısını çaldı.

Oyuncu izleme ekibinin alınmasını önerdiği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle yapılan ilk görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Bordo mavililerin teklifini düşük bulan Norwich'in daha yüksek bir bonservis talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarına devam etmesi bekleniyor.

Championship'te bu sezon 42 resmi maça çıkan Marcelino Nunez, 2 gol atıp 3 de gol pası verdi.