Trabzonspor Mathias Lovik transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Norveçli sol bek Mathias Lovik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Lovik’in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Lovik transferinin maliyetini de duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Lovik için Parma'ya 6 taksit halinde 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Lovik'in sonraki satışından da İtalyan kulübüne %10 pay verilecek.

YILLIK ÜCRETİ 800 BİN EURO

Trabzonspor, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin Euro, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800 bin Euro garanti ücret ödeyeceğini de açıkladı.

Menajerlik hizmet bedeli olarak da, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.

22 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz gün Trabzonspor ile sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye gelmişti.

Mathias Lovik, bu sezon Parma formasıyla 12 maçta 742 dakika süre aldı ve 1 asist katkısı yaptı.