        Trabzonspor Mathias Lovik transferini resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor Mathias Lovik transferini resmen açıkladı!

        Trabzonspor, Mathias Lovik'in transferi konusunda Parma Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 18:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 18:52
        Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Norveçli sol bek Mathias Lovik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Lovik’in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

        Trabzonspor, Lovik transferinin maliyetini de duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Lovik için Parma'ya 6 taksit halinde 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Lovik'in sonraki satışından da İtalyan kulübüne %10 pay verilecek.

        YILLIK ÜCRETİ 800 BİN EURO

        Trabzonspor, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin Euro, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800 bin Euro garanti ücret ödeyeceğini de açıkladı.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak da, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.

        22 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz gün Trabzonspor ile sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye gelmişti.

        Mathias Lovik, bu sezon Parma formasıyla 12 maçta 742 dakika süre aldı ve 1 asist katkısı yaptı.

        'Casperler' iddianamesi; Diyarbakır'dan inşaatta çalıştırmak için çağırıp hücre evine yerleştirdiler

        'Casperlar' suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, Diyarbakır Silvan'da inşaatlarda kaynak ve elektrik işi arayan bir gencin, 15 yıldır tanıdığı iş arkadaşının yönlendirmesiyle, suç örgütü üyeleriyle bilmeden iletişime geçtiğini, İstanbul'a inşaatlarda çalışmak için geldiğini sanarak, tehditle...
