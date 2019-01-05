İtalya’nın Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka’nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle Trabzonspor’u FIFA’ya şikayet etmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine bordo-mavili kulüp herhangi bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmamak için İtalyan kulübüne dün 2 milyon 500 bin Euro (15 milyon 241 bin TL) ödeme yaptı.

Büyük bir ekonomik sıkıntının yaşandığı dönemde Trabzonspor yönetiminin bu hamlesi transfer döneminde bordo-mavilileri rahatlatırken, FIFA ise bordo-mavililerin bu hamlesini nasıl karşılayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Trabzonspor kulübüne ise transfer yasağı ile ilgili herhangi bir tebligatın ulaşmadığı bildirildi.

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