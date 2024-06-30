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        Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

        Trabzonspor, 35 yaşındaki Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 21:18 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:26
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        Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi
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        Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

        Açıklamada, Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

        SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

        Trabzonspor'da dört sezon geçirdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Feiha takımına transfer olan ve son iki sezonu burada geçiren Nwakaeme, bordo-mavili kulübe geri döndü.

        Trabzon havaalanında taraftarların coşkulu karşılama yaptığı Nijeryalı oyuncu bugün Trabzon Imperial Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.

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