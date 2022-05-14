Trabzonspor şampiyonluk kutlaması için geri sayım başlamış durumda. İşte kutlama programı ve sahne alacak sanatçılarla ilgili bilgiler...
TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Bordo - mavili takım, şampiyonluk kutlamalarını 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirecek. Kutlamalar beIN Sports Haber'den canlı olarak aktarılacak. İşte, Trabzonspor kutlama programı:
17:00 Şampiyonluk Filosu-Deniz Kutlama Tesislerinden Trabzon Limanına
18:30 Şampiyonluk Korteji - Üstü açık Otobüsle Trabzon Limanından Stadyuma
19:00 Stadyuma Varış
STAT İÇİ
16:00 Stat kapılarının açılması
18:00 Sanatçı performansları
19:45 Sahnede horon (Kasketliler)
19:50 Dev horon
20:00 Sahnede kolbastı şov
20:11 Kupa töreni başlangıcı
21:30 Stat içi şampiyonluk turu
21:45 DJ/Sanatçı performansları
23:00 Kapanış
SAHNE ALACAK SANATÇILAR
Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne alacak.
TRABZONSPOR KUPA TÖRENİ BİLET FİYATLARI
VIP Platinum: 2.000 TL
VIP Gold: 1.500 TL
VIP Silver: 1.000 TL
Batı: 700 TL
Doğu: 600 TL
Fırtına: 450 TL
Kale Arkası: 350 TL
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