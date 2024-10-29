Trabzonspor şampiyonluk sonrası sınıfta kaldı!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde başlayıp, sonrasında Şenol Güneş ile yola devam eden Trabzonspor, beklentilerin oldukça gerisinde bir grafik sergiliyor.

Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından ilk 9 hafta performansları kıyaslandığında bordo-mavililer, bu sezon en düşük puanı elde etti.