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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Sevilla'dan Rafa Mir'i kiralamak için harekete geçti - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Sevilla'dan Rafa Mir'i kiralamak için harekete geçti

        Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo mavililer, Sevilla'nın 26 yaşındaki İspanyol golcüsü Rafa Mir'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:08
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        Trabzonspor'dan Rafa Mir'e teklif
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        Trendyol Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Bordo mavililer, Sevilla'da forma giyen 26 yaşındaki İspanyol golcü Rafa Mir'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

        Trabzonspor, santrfor transferinde rotasını İspanya'ya çevirdi. Bordo mavililer, Rafa Mir'i satın alma opisyonuyla kiralamak için Sevilla'ya teklif yaptı.

        İspanyol ekibiyle temasların sürdüğü ve 26 yaşındaki golcünün de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

        Wolfsburg ve Torino'nun da ilgilendiği Rafa Mir, 2021 yazında 16 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.

        Kırmızı beyazlılarda istenilen performansa ulaşamayan İspanyol santrfor 22 resmi maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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        Orta saha arayışlarını da sürdüren Trabzonspor, bu bölge için listesine Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'yi ekledi.

        24 yaşındaki futbolcu 1.87'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

        Asıl mevkisi 8 numara olan Folcarelli, önlibero ve stoper olarak da görev yapabiliyor.

        Bu sezon Ajaccio formasıyla 22 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

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