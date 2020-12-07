Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

(45' Ekuban)

TRABZONSPOR - SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stad

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Egar, Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Bilal, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

TEKNİKDİREKTÖR: Abdullah Avcı

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Ninga, Yatabare

TEKNİKDİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.

29. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti. Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.