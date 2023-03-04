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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz mi?

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.
  • Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz mi?

    Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.
  • Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz mi?

    TRABZON'DA 3 EKSİK

    Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek.
  • Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz mi?

    TRABZONSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
  • Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz mi?

    TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Gomez

     

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